В Новосибирске утро 25 ноября началось с 8-балльных пробок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске третий день подряд затруднено движение на основных магистралях левого берега.

Утром в среду, 25 ноября, в Новосибирске движение парализовали 8-балльные пробки. Затруднен проезд по основным улицам левого берега и нескольким магистралям правого. Данные о пробках предоставляет онлайн-сервис 2ГИС.

На левом берегу километровые пробки собрались вокруг площади Труда: оказались почти полностью заблокированы улицы Станиславского, Широкая, Троллейная, Станционная, Невельского, Большая, Ватутина и проезд Энергетиков. При этом на площади Труда нет сообщений о ДТП. Затруднен въезд на Октябрьский мост на левом берегу — и съезд с него на правом из-за пробки на Большевистской в сторону Бердского шоссе. Также пробки на Прокопьевской, Бронной, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.

На правом берегу пробки на Кирова, Выборной, Восходе, Ипподромской и Бориса Богаткова. На остальных улицах движение может быть замедлено, но не остановлено полностью.

По данным 2ГИС, на пробки 25 января не влияют дорожные работы: так, сужение Октябрьской магистрали и улицы Каменская почти не сказалось на скорости движения.

На момент публикации на улицах города сообщают менее чем о десятке ДТП.