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общество

В Новосибирской области содержание дорог подорожает до 19 миллиардов рублей

Фото В Новосибирской области содержание дорог подорожает до 19 миллиардов рублей
Фото В Новосибирской области содержание дорог подорожает до 19 миллиардов рублей

Фото: ТУАД

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области к 2026 году увеличит стоимость содержания дорог до 19 миллиардов рублей.

В Новосибирской области расходы на содержание дорог вырастут до 19 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.

Одновременно планируется увеличить сроки действия контрактов с 2-х до 3-х лет.

«При увеличении лимитов на содержание и долгосрочном периоде выполнения работ при порайонном размещении стоимость контракта снизится до 500 млн. рублей», — сообщается в официальном сообществе ТУАД в ВК.

По мнению руководства территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, это существенно расширит перечень подрядчиков, которые смогут участвовать в торгах.

Напомним,в Новосибирской области за январь-июнь 2022 года территориальное управление автомобильных дорог оштрафовало дорожников на 18 млн рублей. Штрафы выписали подрядным организациям Новосибирской области, отвечающим за ремонт дорог и искусственных сооружений.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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