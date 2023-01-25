В центре Новосибирска ограничат движение транспорта до 31 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В центре Новосибирска на улице Сибирской временно ограничат движение транспорта.
В центре Новосибирска на улице Сибирской на 3 метра временно сужается проезд в районе жилого дома № 31. Такие ограничения связаны с проведением аварийного ремонта водопровода сотрудниками Горводоканала.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предупреждают в пресс-центре мэрии.
Ограничение движения продлится с 24 по 31 января.
Напомним, в ноябре 2022 года Сиб.фм писал об ограничении движения на площади Будагова, которое привело к пробкам.
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