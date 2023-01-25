В Югре поставили новой суточный рекорд по рождаемости

Freepik, authors: NataliaDeriabina
В Центре охраны материнства и детства Сургута за сутки на свет появились 33 здоровых малыша.
В Центре охраны материнства и детства Сургута 24 января появились на свет 33 здоровых малыша. Из них 12 девочек и 21 мальчик. Семеро детей родились весом 4 кг и более, пишет ugra-news.
«Обычно, в среднем за сутки в Центре проходит до 24 родов. Показатели рождаемости 24 января значительно выше», — рассказали в пресс-службе медучреждения.
Отметим, что именно в Сургутском Центре охраны материнства и детства в январе появилась на свет первая в 2023 году тройня.
Напомним, смертность в Новосибирской области превысила рождаемость в 2022 году.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают