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общество

В Югре поставили новой суточный рекорд по рождаемости

Фото В Югре поставили новой суточный рекорд по рождаемости
Фото В Югре поставили новой суточный рекорд по рождаемости

Freepik, authors: NataliaDeriabina

В Центре охраны материнства и детства Сургута за сутки на свет появились 33 здоровых малыша.

В Центре охраны материнства и детства Сургута 24 января появились на свет 33 здоровых малыша. Из них 12 девочек и 21 мальчик. Семеро детей родились весом 4 кг и более, пишет ugra-news.

«Обычно, в среднем за сутки в Центре проходит до 24 родов. Показатели рождаемости 24 января значительно выше», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Отметим, что именно в Сургутском Центре охраны материнства и детства в январе появилась на свет первая в 2023 году тройня.

Напомним, смертность в Новосибирской области превысила рождаемость в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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