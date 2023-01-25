В Заполярном госуниверситете выбрали нового ректора

Фото предоставлено ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» (ЗГУ)

Большинством голосов новым ректором ЗГУ был избран Евгений Голубев.

В Заполярном государственном университете имени Н.М. Федоровского проведены выборы ректора. На должность руководителя вуза претендовали два кандидата: исполняющий обязанности ректора ЗГУ Евгений Голубев и проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике Виталий Игнатенко.

В октябре 2022 года они представили свои предложения по реализации программы развития университета, а в день выборов выступили перед делегатами конференции. Евгений Голубев получил большинство голосов и вступит в должность ректора Заполярного госуниверситета.

«Это безусловно волнительный момент, потому что на кону была большая работа. Это программа, которую мы продумывали большей частью коллектива. За плечами много встреч, которые, без сомнения, продолжатся. И для нас стратегическая задача – поддержание высокого уровня коммуникаций внутри коллектива, формирование идентичности Заполярного университета», — потметил Евгений Голубев, и.о. ректора ЗГУ.

Евгений Голубев окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и работал в этом вузе на разных должностях. В МГУ имени М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук. Проходил повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково», в технологическом центре университета Индианаполиса и университете Стэнфорда, США, и в университете Вулвергемптона в Великобритании. Около 10 лет возглавлял технологический парк ТюмГУ.

В апреле 2022 года Евгения Голубева в качестве исполняющего обязанности ректора ЗГУ представил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Он также приехал в Норильск, чтобы поддержать его кандидатуру от министерства.

«Состоялись открытые, честные, конкурентные выборы, мы видим это по результату. Север – это место с альтернативными мнениями, тем дороже победа. Я поздравляю Евгения Викторовича с эти хорошим результатом, с поддержкой большинства коллектива на выборах ректора на ближайшие пять лет», — прокомментировал результаты выборов Пётр Кучеренко.

«От того, как развивается, как работает, какие выдает результаты Заполярный государственный университет, зависит во многом дальнейшее развитие и города, и, я не побоюсь этих слов, всей Арктической зоны и нашей страны. Наличие такого учебного заведения делает Норильск опорным городом Арктики. Вуз растёт над собой, как и город, постоянно ставятся новые задачи и новые цели. Без нашего ЗГУ развиваться, конечно, сложно. Хорошо, что у нас он есть», — подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасёв.