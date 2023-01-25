Врач рассказал о прививке, которая снизит риск развития рака

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По словам врача Ильи Тимофеева, речь идет о вакцинации от вируса папилломы человека.

Снизить риск развития онкологических заболеваний может вакцинация от вируса папилломы человека. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал директор «Бюро по изучению рака» Илья Тимофеев. По его словам, делать такую прививку стоит детям в возрасте от 13 до 15 лет.

Врач также отметил, что на данный момент вакцина не включена в календарь прививок, но её можно сделать самостоятельно. Прививать стоит как девочек, так и мальчиков, так как оба пола являются носителями ВПЧ.

«Чем меньше носителей и больше вакцинированных, тем меньше будет заболеваемость», — заверил Тимофеев.

Онколог уточнил, что эта прививка значительно снижает риск развития рака шейки матки и образования опухолей головы и шеи.

Напомним, в Новосибирске иммунолог Ивлева оценила эффективность прививки от свиного гриппа.