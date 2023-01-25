Языки программирования или уроки английского: что выбирают новосибирские студенты

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

По данным исследования экспертов МегаФона, с начала января мобильный трафик на обучающие сайты в Новосибирской области вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Спрос на сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками у новосибирцев продолжает расти. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год объем передачи данных на этих ресурсах увеличился еще в 2 раза. Наибольшую динамику показывают ресурсы по изучению иностранных языков и IT. При этом, судя по объему передачи данных, языковые курсы и приложения в 5 раз более востребованы, чем программирование.

Сами студенты Новосибирской области стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся увеличился в 1,5 раза. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси и приложениями с картами.

К международному дню студентов аналитики оператора также составили рейтинг мобильной активности новосибирских вузов, изучив трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных высших учебных заведений города. По объему передачи данных уверенно лидирует Новосибирский государственный медицинский университет. Будущие медики используют почти в 2 раза больше мобильного интернета, чем среднестатистический студент новосибирского вуза. В список площадок с максимальным трафиком также вошли Новосибирский государственный университет и Сибирский университет потребительской кооперации.

«С развитием цифровых технологий возможности для получения образования значительно расширяются: получать новые знания сегодня можно в любом возрасте и практически в любом месте. Для того, чтобы абоненты на всей территории Новосибирской области могли с комфортом пользоваться современными образовательными сайтами и приложениями, подключаться к вебинарам и онлайн-лекциям, улучшается качество и скорость мобильного интернета. За последний год были запущены новые объекты связи, увеличена ёмкость сети и расширено покрытие LTE более чем в 500 локациях Новосибирской области, включая территорию в районе вузов», – отмечает директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.