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общество

Юрий Лоза объяснил, почему артисты отказываются от выступлений в зоне СВО

Фото Юрий Лоза объяснил, почему артисты отказываются от выступлений в зоне СВО
Фото Юрий Лоза объяснил, почему артисты отказываются от выступлений в зоне СВО

Freepik, authors: 9parusnikov

По словам российского и советского исполнителя Юрия Лозы, артисты могут стать целью для ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Российский и советский исполнитель, поэт, композитор, блогер Юрий Лоза объяснил, почему артисты отказываются от выступлений в зоне СВО. По его словам, они могут стать целью для ударов со стороны Вооруженных сил Украины, пишет Pravda.Ru.

«Сейчас любой концерт на передовой — это мишень, цель. Поэтому приближаться с концертами туда неправильно. Я выступаю за концерты, которые проводятся на большом расстоянии от передовой», — высказался Лоза.

Исполнитель отметил, что для российских военнослужащих можно устраивать онлайн-концерты, поднимающие боевой дух.

Напомним, Нагиев оценил будущее шоу-бизнеса после эмиграции артистов из России.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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