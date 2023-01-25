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По словам российского и советского исполнителя Юрия Лозы, артисты могут стать целью для ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
Российский и советский исполнитель, поэт, композитор, блогер Юрий Лоза объяснил, почему артисты отказываются от выступлений в зоне СВО. По его словам, они могут стать целью для ударов со стороны Вооруженных сил Украины, пишет Pravda.Ru.
«Сейчас любой концерт на передовой — это мишень, цель. Поэтому приближаться с концертами туда неправильно. Я выступаю за концерты, которые проводятся на большом расстоянии от передовой», — высказался Лоза.
Исполнитель отметил, что для российских военнослужащих можно устраивать онлайн-концерты, поднимающие боевой дух.
Напомним, Нагиев оценил будущее шоу-бизнеса после эмиграции артистов из России.
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