Заболеваемость гриппом в Новосибирской области снизилась в 2 раза за неделю

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В середине января в Новосибирской области заболели гриппом в 2 раза меньше людей, чем на прошлой неделе.

За третью неделю января в Новосибирской области заболели гриппом 56 человек. Это в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе (129 случаев заболевания). Такой статистикой поделилась пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

С 16 по 22 января в Новосибирской области заболели ОРВИ на 15% меньше человек, чем во вторую неделю месяца — 18 842 человека против 21 663. Большая часть заболевших — взрослые.

Для профилактики заболевания специалисты Роспотребнадзора рекомендуют надевать маску, мыть руки после посещения общественных мест и пользоваться антисептиками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выявили случаи паралича лица из-за гриппа. Об этом редком симптоме сообщила педиатр. Столкнувшиеся с параличом лицевого нерва подозревают у себя инсульт.