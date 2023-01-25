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общество

Землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска

Фото Землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска
Фото Землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска

Фото из открытых источников

В 63 километрах от Новосибирска в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района произошло землетрясение магнитудой 2,0.

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области в среду, 25 января, произошло землетрясение магнитудой 2,0 с эпицентром в 63 километрах от Новосибирска.

Эпицентр находится неподалёку от Колыванского разреза, в типе сейсмического события отмечено, что оно вызвано взрывными работами на карьере.

Напомним, 11 января в Новосибирской области также в районе Колыванского разреза было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,6. Причиной также послужили взрывные работы на карьере.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Искитим
землетрясение
карьер
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