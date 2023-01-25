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Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных бродячих собак

Фото Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных бродячих собак
Фото Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных бродячих собак

Фото: группа «Инцидент Новосибирск»

В центре Новосибирска заметили стаю бродячих собак.

В частном секторе в центре Новосибирска заметили стаю собак. Они считают территорию улицы своей и нападают на прохожих. Об этом рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Стаю заметили на улицах Потанинская, Ядринцевская и Романова. Одна из собак 23 января напала на человека.

Автор публикации обращался в службу отлова животных, но обращение не привело к результату. Мужчина сообщил, что одна из собак укусила его, когда он выходил на улицу выбросить золу из печи.

Ранее новосибирцы жаловались на стаи бродячих собак в Заельцовском парке. Они также агрессивно реагировали, когда люди пытались пройти неподалеку от них, а в администрации парка заявили, что это не их проблемы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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