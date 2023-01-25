Жители Новосибирска сдали на переработку 30 новогодних ёлок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пункты утилизации ёлок в Новосибирске сдали 30 хвойных деревьев.

В Новосибирске с 9 по 14 января работали пункты утилизации новогодних ёлок. Деревья можно было сдать, предварительно сняв с них все гирлянды и игрушки. Всего городская администрация получила от жителей 30 ёлок. Об этом сообщили Сиб.фм в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

Собранные деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве подстилки для животных.

Кроме горожан ёлки передал магазин «Леруа Мерлен» с указанием, что щепа после переработки должна поступить в Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило.

Сдать новогоднюю живую ёлку еще можно до 29 января в ТЦ «МЕГА» с 12:00 до 20:00. Также работают пункты приёма и утилизации по адресам:

Ул. Профилактическая, 73 (пн-пт 08:00 – 17:00)

Ул. Малыгина, 23/2 (пн-пт 08:00 – 17:00)

Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (пн-пт 08:00 – 12:00)

Совместно с ТЦ «МЕГА» и департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» в феврале 2023 будут организованы мастер-классы для детей с использованием щепы из переработанных елок в рамках Детского Клуба Меги.