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общество

Жители Новосибирска сдали на переработку 30 новогодних ёлок

Фото Жители Новосибирска сдали на переработку 30 новогодних ёлок
Фото Жители Новосибирска сдали на переработку 30 новогодних ёлок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пункты утилизации ёлок в Новосибирске сдали 30 хвойных деревьев.

В Новосибирске с 9 по 14 января работали пункты утилизации новогодних ёлок. Деревья можно было сдать, предварительно сняв с них все гирлянды и игрушки. Всего городская администрация получила от жителей 30 ёлок. Об этом сообщили Сиб.фм в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

Собранные деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве подстилки для животных.

Кроме горожан ёлки передал магазин «Леруа Мерлен» с указанием, что щепа после переработки должна поступить в Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило.

Сдать новогоднюю живую ёлку еще можно до 29 января в ТЦ «МЕГА» с 12:00 до 20:00. Также работают пункты приёма и утилизации по адресам:

  • Ул. Профилактическая, 73 (пн-пт 08:00 – 17:00)
  • Ул. Малыгина, 23/2 (пн-пт 08:00 – 17:00)
  • Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (пн-пт 08:00 – 12:00)

Совместно с ТЦ «МЕГА» и департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» в феврале 2023 будут организованы мастер-классы для детей с использованием щепы из переработанных елок в рамках Детского Клуба Меги.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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