Жительницы Новосибирска жалуются на мужей-абьюзеров в социальных сетях

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В последнее время в Новосибирске стало модным найти себе жилетку в социальных сетях и поплакаться в неё: женщины часто рассказывают свои истории про мужей-абьюзеров, а вторые обычно ищут секс на раз в таких пабликах.

Чаще всего в пабликах "Подслушано..." рассказывают интимные истории, чтобы услышать дельный совет, но в итоге любители откровенничать становятся объектами для всеобщего порицания и насмешек.

Например, одна женщина рассказала, что семь лет жила с мужем и разлюбила его. Рассказчица увлеклась новыми отношениями, но через некоторое время выяснилось, что любовник – абьзер, от которого она к тому же забеременела. Автор исповеди решила бросить его и вернуться к первому. Участники дискуссии в итоге посмеялись только над рассказчицей.

Корреспондент "МК в Новосибирске" прочитал с десяток таких слезливых историй и нашёл исповеди об изменах, страхах. Бывает, что девушки рассказываются о встречах не только с абьюзерами, но и с альфонсами.

"Познакомилась на сайте знакомств с парнем. Хвастался, что квартира трехкомнатная, и бизнесом сам занимается. Подозрения были, что что-то тут нечисто, потому что в кафе он заказывал себе только дешевое пиво и вечно что-то случалось во время оплаты — то карта заблокирована, то деньги с собой не взял.. Но все же решила дальше встречаться. Пришла к нему домой, а там шок — мебель вся старая, советская, разваленная, обои выцветшие. Оказалось жилье от бабушки по наследству досталось, вместе с мебелью, а его бизнес — вообще только в мечтах. Говорит — продадим твою квартиру, в моей жить будем, а на вырученные деньги бизнес замутим", – рассказала одна из девушек, как сбегала с очередного знакомства.

Смело говорят участники обсуждений в таких пабликах и о своих романах с женатыми, потому что на праздники часто приходится быть в одиночестве. Вообще, в подобных сообществах зависают те, кому не хватает эмоций в реальной жизни.

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