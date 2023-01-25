«Зовут дядей Юрой»: бывший моряк из Новосибирска рассказал, как стал дворником и почему детей пугают его профессией

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Новосибирский дворник дядя Юра уверен — плохих профессий не бывает: «Если снег падает, кто-то должен его убирать».

Во дворе дома на улице Кавалерийской дворника дядю Юру знают все: за порядком здесь он следит уже почти 3 года. До этого работал отделочником, но в разгар коронавируса из-за падения спроса решил освоить новую профессию. «Не море, конечно, — говорит бывший моряк. — Но ничего плохого в этом занятии я тоже не вижу».

Журналисту Сиб.фм Юрий рассказал, сколько зарабатывают дворники в Новосибирске, и почему вернуться в море он уже вряд ли сможет.





Зимой – снег, летом – пыль

Юрий работает посменно, два дня через два. На Кавалерийскую ездит со станции Мочище, тратя на дорогу по два часа. Платят немного, 1500 рублей за смену. В месяц выходит 23-25 тысяч рублей. Поэтому дворник продолжает делать ремонты в квартирах и на дачах, когда появляется возможность.

По его словам, у каждого времени года есть минусы и плюсы. Зимой, например, снег, а летом – отсутствие дождя.

«Не нравится, что снег сыплет целый день, а так, работа как работа. Профессия как профессия. Если снег падает, кто-то должен его убирать», — отметил он.

В последние дни у Юрия горячая пора: снег идет почти круглые сутки. Не успеет расчистить дорожку, как ее снова засыпает.





«Ну, еще дети любят поиграть в «царь-горы». Только весь снег в одну кучу соберешь, как на следующий день ребятишки все растопчут», — смеясь, рассказывает он о своих буднях.

Летом из-за долгого отсутствия дождя скапливается пыль, которую не так просто убрать метлой. Приходится разворачивать шланги и поливать тротуар и дорогу водой.

«Работу нужно выполнять с толком, чувством и расстановкой. Тогда все будет нормально», — подделся он.

«Все знают и здороваются»

У Юрия хорошие отношения с жителями дома на Кавалерийской. Прохожие каждый день здороваются с ним и знают его имя, а иногда просят и помощи.

«Могут попросить помочь откопать машину или налить воду с подвала, чтобы не тащить из квартиры. Конечно, помогу, а как иначе», — говорит Юрий.

Есть, конечно, не особо воспитанные жильцы, которые не могут донести мусор до контейнера.

«Выбрасывают огромные пакеты в урны во дворе, которые не предназначены для этого. Приходится за них доносить до большего контейнера. Иногда умудряются спорить со мной, мол, какая разница, в какую мусорку выкидывать», — с возмущением рассказывает Юрий.

Будешь плохо учиться – станешь дворником





Рассказал Юрий и о своем отношении к главной «пугалке» о дворниках. Родители и учителя нередко говорят детям: «Будете плохо учиться – станете дворниками».

«Учителя просто стимулируют детей хорошо учиться. Я не думаю, что они хотят этим сказать, что дворники необразованные люди», — рассуждает собеседник.

Среди знакомых Юрия немало людей работают дворниками. У всех есть образование и огромный багаж знаний.

«Много знаю людей, кто закончил университеты, имели хорошую работу, но сейчас на пенсии работают дворниками. Надо же себя чем-то занять. Что в этом плохого?», — объяснил он.

Также Юрий добавил, что работа далеко не скучная: каждый день он общается с людьми, а главное, имеет возможность много двигаться, а не сидеть на диване.

Мечта – вернуться в море

В прошлом Юрий – моряк, он ловил рыбу на Камчатке в Тихом океане. Последний раз выходил в море в 2015 году. Сейчас это его самая заветная мечта – вернуться. Но из-за возраста уже не получится.





Он с теплом вспоминает это время и жалеет, что разбил телефон, в котором хранились фотографии того времени. Его напарник, Сергей, по-прежнему ходит в море, ловит рыбу и иногда присылает снимки.

«Мне товарищ присылает сейчас фото и видео. Я ему пишу — «Серега, не дразни, не дразни, сволочь», — смеется Юрий.

Сейчас Юрию 54, а «пенсия» на рыболовных судах наступает примерно в 45.

Просто посмотреть вновь на океан он не хочет, мечтает именно работать на корабле.



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