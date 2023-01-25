«Зовут дядей Юрой»: бывший моряк из Новосибирска рассказал, как стал дворником и почему детей пугают его профессией

Фото: Сиб.фм
Новосибирский дворник дядя Юра уверен — плохих профессий не бывает: «Если снег падает, кто-то должен его убирать».
Во дворе дома на улице Кавалерийской дворника дядю Юру знают все: за порядком здесь он следит уже почти 3 года. До этого работал отделочником, но в разгар коронавируса из-за падения спроса решил освоить новую профессию. «Не море, конечно, — говорит бывший моряк. — Но ничего плохого в этом занятии я тоже не вижу».
Журналисту Сиб.фм Юрий рассказал, сколько зарабатывают дворники в Новосибирске, и почему вернуться в море он уже вряд ли сможет.
Юрий работает посменно, два дня через два. На Кавалерийскую ездит со станции Мочище, тратя на дорогу по два часа. Платят немного, 1500 рублей за смену. В месяц выходит 23-25 тысяч рублей. Поэтому дворник продолжает делать ремонты в квартирах и на дачах, когда появляется возможность.
По его словам, у каждого времени года есть минусы и плюсы. Зимой, например, снег, а летом – отсутствие дождя.
«Не нравится, что снег сыплет целый день, а так, работа как работа. Профессия как профессия. Если снег падает, кто-то должен его убирать», — отметил он.
В последние дни у Юрия горячая пора: снег идет почти круглые сутки. Не успеет расчистить дорожку, как ее снова засыпает.
«Ну, еще дети любят поиграть в «царь-горы». Только весь снег в одну кучу соберешь, как на следующий день ребятишки все растопчут», — смеясь, рассказывает он о своих буднях.
Летом из-за долгого отсутствия дождя скапливается пыль, которую не так просто убрать метлой. Приходится разворачивать шланги и поливать тротуар и дорогу водой.
«Работу нужно выполнять с толком, чувством и расстановкой. Тогда все будет нормально», — подделся он.
У Юрия хорошие отношения с жителями дома на Кавалерийской. Прохожие каждый день здороваются с ним и знают его имя, а иногда просят и помощи.
«Могут попросить помочь откопать машину или налить воду с подвала, чтобы не тащить из квартиры. Конечно, помогу, а как иначе», — говорит Юрий.
Есть, конечно, не особо воспитанные жильцы, которые не могут донести мусор до контейнера.
«Выбрасывают огромные пакеты в урны во дворе, которые не предназначены для этого. Приходится за них доносить до большего контейнера. Иногда умудряются спорить со мной, мол, какая разница, в какую мусорку выкидывать», — с возмущением рассказывает Юрий.
Рассказал Юрий и о своем отношении к главной «пугалке» о дворниках. Родители и учителя нередко говорят детям: «Будете плохо учиться – станете дворниками».
«Учителя просто стимулируют детей хорошо учиться. Я не думаю, что они хотят этим сказать, что дворники необразованные люди», — рассуждает собеседник.
Среди знакомых Юрия немало людей работают дворниками. У всех есть образование и огромный багаж знаний.
«Много знаю людей, кто закончил университеты, имели хорошую работу, но сейчас на пенсии работают дворниками. Надо же себя чем-то занять. Что в этом плохого?», — объяснил он.
Также Юрий добавил, что работа далеко не скучная: каждый день он общается с людьми, а главное, имеет возможность много двигаться, а не сидеть на диване.
В прошлом Юрий – моряк, он ловил рыбу на Камчатке в Тихом океане. Последний раз выходил в море в 2015 году. Сейчас это его самая заветная мечта – вернуться. Но из-за возраста уже не получится.
Он с теплом вспоминает это время и жалеет, что разбил телефон, в котором хранились фотографии того времени. Его напарник, Сергей, по-прежнему ходит в море, ловит рыбу и иногда присылает снимки.
«Мне товарищ присылает сейчас фото и видео. Я ему пишу — «Серега, не дразни, не дразни, сволочь», — смеется Юрий.
Сейчас Юрию 54, а «пенсия» на рыболовных судах наступает примерно в 45.
Просто посмотреть вновь на океан он не хочет, мечтает именно работать на корабле.
Как ранее писал Сиб.фм, марафонец Владимир Чудинов из Новосибирска рассказал, как пробежал всю Россию босиком и ни разу не заболел.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают