АО «РЭС» в Новосибирске рекомендовало проверять документы при допуске к электросчетчикам

Фото: АО «РЭС»

В Новосибирской области вновь выявлены попытки незаконного вмешательства в работу приборов учета электрической энергии, когда нечистые на руку дельцы под предлогом проверки внутридомовых сетей и коммуникаций навязывают потребителям свои товары и услуги.

Об очередном подобном инциденте энергетикам сообщили жители частного сектора Первомайского района Новосибирска. 12 января 2023 года на телефон диспетчера филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» поступило 2 звонка от потребителей, которые сообщили, что по домам ходят 2 человека проверяют печи, розетки и электросчётчики. На просьбу предъявить документы неизвестные в спешке покинули домовладения.

Территориальные сетевые организации и ранее сталкивались с подобными действиями злoумышленники, которые распространяли объявления с призывом к собственникам квартир и частных домовладений заменить приборы учета электроэнергии. Обманная схема довольно проста: злoумышленники убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо его проверить и заменить. Как правило, сотрудники, так называемых, специализированных компаний, предлагают произвести замену счётчика с оплатой его стоимости и услуг по установке непосредственно на месте. При этом стоимость оборудования и работ неоправданно завышена.

Эксперты напоминают жителям Новосибирской области, что в соответствии с действующим законодательством обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии в индивидуальных жилых домах возложена на сетевую организацию, а в многоквартирных домах – на гарантирующего поставщика (АО «Новосибирскэнергосбыт). В рамках своих полномочий компания осуществляет только установку, замену, поверку приборов учета электрической энергии, Проверка розеточной сети, каких-либо электроприборов и печного отопления в домах граждан в обязанности сотрудников сетевой организации не входит.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, будьте бдительны и следуйте простым рекомендациям энергетиков:

обратите внимание на экипировку людей, пришедших проводить проверку – сотрудники АО «РЭС» одеты в специальную форменную одежду с наименованием компании, имеют при себе набор необходимой бланочной продукции и инструментов; прежде чем впускать кого-то, обязательно попросите предъявить документы – сотрудники имеют при себе удостоверение, а в случае выполнения работ по снятию контрольных показаний расчетных приборов учёта электрической энергии потребителю предъявляется справка на фирменном бланке с печатью организации.

Помните, право доступа к приборам учета электроэнергии, установленным в индивидуальном жилом доме, имеют только сотрудники компании или уполномоченные компанией физические лица. Кроме того, работы по замене приборов учета выполняются энергетиками на опорах линий электропередачи и для этого, как правило, нет необходимости посещать жилой дом потребителя.

Несанкционированное вмешательство посторонними лицами (в т.ч. самим потребителем) в работу приборов учета без проверки сетевой организацией перед демонтажем, снятие пломб на счетчике расценивается, с точки зрения законодательства, как безучетное потребление электрической энергии. В таком случае составляется акт, и начисление происходит не по фактическим показаниям прибора учета, а расчетным способом, что значительно превышает суммы ежемесячных платежей за потребленную электроэнергию.

Если к вам обратились подозрительные лица под предлогом проверки внутридомовых электросетей и (или) счетчиков, обязательно проверьте все документы, а если сомнения остались – звоните по телефонам диспетчерских служб Региональных электрических сетей вашего района или оставьте сообщение на телефоне доверия компании.