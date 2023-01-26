Авиадебоширов сняли с самолёта из Новосибирска в Нерюнгри

Скриншот: t.me/ENews112

Конфликт произошёл между несколькими пассажирами самолёта Тайланд-Новосибирск-Нерюнгри.

В новосибирском аэропорту Толмачёво с самолёта сняли авиадебоширов, которые устроили конфликт на борту. Об этом в четверг, 26 января, сообщил телеграм-канал «112». На кадрах видно, как женщина ругается с использованием нецензурной лексики с несколькими мужчинами.

По данным канала, инцидент произошёл на рейсе Тайланд-Новосибирск-Нерюнгри авиакомпании S7. Перепалка между пассажирами произошла во время вылета самолёта из Толмачёво.

В результате всех нарушителей порядка сняли с рейса и составили протокол об административном нарушении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце прошлого года в аэропорту Новосибирска за пьяный дебош на рейсе из Южно-Сахалинска задержали 42-летнего жителя Кемеровской области. В полете вахтовик вел себя агрессивно, оскорблял членов экипажа, мешал персоналу и провоцировал конфликт с пассажирами и даже ударил рукой старшего бортпроводника по ноге. При этом мужчина не реагировал на замечания.

Напомним, в декабре авиадебошира из Магадана начали судить в Новосибирске.