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недвижимость экономика

Эксперты: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

Фото Эксперты: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть
Фото Эксперты: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

Фото pixabay.com

По итогам 2022 года ВТБ выдал более 8,7 тысяч кредитов на рынке загородной недвижимости, сообщила пресс-служба кредитной организации. Объем сделок превысил 46 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата 2021 года и более чем в 2,5 раза — итогов 2020 года. По оценке экспертов банка, в наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации объем выдач ипотеки на рынке загородной недвижимости в целом может увеличиться на 25-50%.

По данным аналитиков, переломным моментом в развитии рынка загородной недвижимости стала пандемия – с этого периода спрос клиентов в этом сегменте поступательно растет. Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов: изменившиеся предпочтения россиян, экономическая привлекательность, а также активная поддержка сегмента ИЖС государством.

Подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году клиенты оформили по льготным программам.

В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации аналитики кредитной организации прогнозируют рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость. По мнению экспертов, в целом по рынку продажи могут увеличиться на 25-50%.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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