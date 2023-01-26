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Клиенты Сибирского банка купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

Фото Клиенты Сибирского банка купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году
Фото Клиенты Сибирского банка купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

Фото pixabay.com

По итогам 2022 года клиенты Сбера в Сибири оформили более 17 тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке. Количество приобретенных в ипотеку квартир в новостройках сопоставимо со всем жилым фондом, например, такого города, как Искитим.

Наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры: на них приходится почти треть от общего количества квартир. На втором месте – двухкомнатные квартиры, с долей чуть более 23%.

Среди регионов Сибири больше всего квартир продано в новосибирских новостройках: в регионе прошло почти 5,5 тысяч сделок, из них более полутора тысяч приходится на однокомнатные квартиры.

«В прошлом году спрос на жилье был неравномерным: сначала мы увидели резкий скачок в выдачах ипотек в марте, когда клиенты торопились оформить сделку до повышения ставок. Затем – в декабре, после официальных сообщений об изменении условий по программам господдержки. Банк продолжает работать в том числе и по госпрограммам: наиболее популярными остаются "Господдержка" и "Семейная ипотека"», — рассказал председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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