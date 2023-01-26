Костюм из фильма «Аватар» хотят использовать для лечения болезней

Фото: обложка фильма "Аватар: Путь воды" - Кинопоиск

Костюмы захвата из фильма «Аватар» планируют использовать для изучения заболеваний, связанных с нарушением двигательной функции.

Ученые из Британии хотят использовать костюмы, которыми пользовались актеры в фильме «Аватар», для изучения сложных заболеваний, которые связаны с нарушением двигательных функций, пишет RuNews24.ru.

С помощью костюмов для захвата движения специалисты хотят научиться улавливать тонкие движения, которые человек не способен уловить самостоятельно.

В частности, с помощью датчиков врачи смогут быстро оценивать состояние пациента и определить, в каком лечении он нуждается.

Напомним, эксперт раскрыл схему попадания санкционного фильма «Аватар: Путь воды» в Новосибирск.