Костюм из фильма «Аватар» хотят использовать для лечения болезней

Фото: обложка фильма "Аватар: Путь воды" - Кинопоиск
Костюмы захвата из фильма «Аватар» планируют использовать для изучения заболеваний, связанных с нарушением двигательной функции.
Ученые из Британии хотят использовать костюмы, которыми пользовались актеры в фильме «Аватар», для изучения сложных заболеваний, которые связаны с нарушением двигательных функций, пишет RuNews24.ru.
С помощью костюмов для захвата движения специалисты хотят научиться улавливать тонкие движения, которые человек не способен уловить самостоятельно.
В частности, с помощью датчиков врачи смогут быстро оценивать состояние пациента и определить, в каком лечении он нуждается.
Напомним, эксперт раскрыл схему попадания санкционного фильма «Аватар: Путь воды» в Новосибирск.
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