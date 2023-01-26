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общество

Костюм из фильма «Аватар» хотят использовать для лечения болезней

Фото Костюм из фильма «Аватар» хотят использовать для лечения болезней
Фото Костюм из фильма «Аватар» хотят использовать для лечения болезней

Фото: обложка фильма "Аватар: Путь воды" - Кинопоиск

Костюмы захвата из фильма «Аватар» планируют использовать для изучения заболеваний, связанных с нарушением двигательной функции.

Ученые из Британии хотят использовать костюмы, которыми пользовались актеры в фильме «Аватар», для изучения сложных заболеваний, которые связаны с нарушением двигательных функций, пишет RuNews24.ru.

С помощью костюмов для захвата движения специалисты хотят научиться улавливать тонкие движения, которые человек не способен уловить самостоятельно.

В частности, с помощью датчиков врачи смогут быстро оценивать состояние пациента и определить, в каком лечении он нуждается.

Напомним, эксперт раскрыл схему попадания санкционного фильма «Аватар: Путь воды» в Новосибирск.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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фильм
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