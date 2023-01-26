В Новосибирске СК завел второе дело на мать сгоревших в пожаре детей

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На мать двоих детей, погибших при пожаре после ухода няни из дома в Новосибирске, возбудили второе уголовное дело.

В отношении Ксения К. возбудили второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, Ксения с 29 сентября 2020 года по 20 декабря 2022 ненадлежащим образом воспитывала своих детей. Она оставляла их в опасных условиях, без её присмотра, на длительное время в арендованных квартирах с малознакомыми людьми.

Напомним, 20 декабря 2022, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в квартире. От отравления угарным газом погибли двое детей. Стало известно, что они сидели с няней, которая ушла на ресницы и оставила их одних. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас она под арестом.

Как ранее писал Сиб.фм, на мать погибших детей уже возбуждали уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Тогда ей не избиралась мера пресечения, а в разговоре с журналистом Сиб.фм рассказала, что не знает, что она получила статус подозреваемой.