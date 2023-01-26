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экономика

Нефтепроводчики провели в 2022 году более 200 тысяч исследований

Фото Нефтепроводчики провели в 2022 году более 200 тысяч исследований
Фото Нефтепроводчики провели в 2022 году более 200 тысяч исследований

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» подвело итоги деятельности аналитических и испытательных лабораторий предприятия за 2022 год. В совокупности эксперты выполнили более 200 тысяч исследований качества нефти и нефтепродуктов.

Больше всего исследований нефтепродуктов было выполнено силами сотрудников испытательной лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур» Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Именно эта станция является конечным пунктом системы магистральных нефтепродуктопроводов. Отсюда происходит отгрузка дизельного топлива и автомобильного бензина по утвержденному графику поставок компаниям-потребителям. Процесс налива в железнодорожные цистерны полностью автоматизирован и отвечает требованиям экологической и промышленной безопасности.

В 2022 году во всех лабораториях завершено внедрение программно-аппаратного комплекса (ПАК) Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) в промышленную эксплуатацию. Его основная задача — сбор и передача результатов испытаний в ЕЛИС напрямую с лабораторного оборудования, а также обеспечение доступности актуальных данных по результатам аналитических работ. Интеграция информации о результатах аналитических работ в единое информационное пространство позволяет лабораториям взаимодействовать с приемо-сдаточными пунктами предприятия в части автоматической передачи протоколов испытаний нефти и нефтепродуктов и дальнейшего формирования паспорта качества партий.

Кроме того, в минувшем году испытательная лаборатория ЛПДС «Омск» успешно прошла процедуру расширения области аккредитации. В перечень выполняемых исследований включены определение температуры помутнения дизельного топлива и определение общего загрязнения дизельных топлив.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

нефть
лаборатории
Транснефть
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