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Новогоднюю иллюминацию уберут из центра Новосибирска до начала апреля

Фото Новогоднюю иллюминацию уберут из центра Новосибирска до начала апреля
Фото Новогоднюю иллюминацию уберут из центра Новосибирска до начала апреля

Фото Сиб.фм

Гирлянды и светящиеся фигуры на центральных улицах Новосибирска начнут убирать после 26 января.

В администрации Новосибирска сообщили, что новогоднюю иллюминацию в центре города уберут до конца апреля.

Демонтаж светящихся украшений начнётся в четверг, 26 января. Первым уберут «светящийся потолок» на пешеходной части улицы Ленина. Предположительный срок работ — до 3 апреля.

После этого уберут светящиеся скульптуры в скверах, ледяные фигуры и фотозоны около НОВАТа.

Новогоднюю ёлку разберут с 10 по 12 февраля. Дольше всех провисят гирлянды на деревьях и улицах — их планируют убрать в начале апреля. До этого времени они будут служить дополнительной подсветкой в сезон раннего наступления темноты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что перед новым годом водители начали украшать автомобили ёлочными гирляндами.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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