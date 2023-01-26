Новогоднюю иллюминацию уберут из центра Новосибирска до начала апреля

Фото Сиб.фм

Гирлянды и светящиеся фигуры на центральных улицах Новосибирска начнут убирать после 26 января.

В администрации Новосибирска сообщили, что новогоднюю иллюминацию в центре города уберут до конца апреля.

Демонтаж светящихся украшений начнётся в четверг, 26 января. Первым уберут «светящийся потолок» на пешеходной части улицы Ленина. Предположительный срок работ — до 3 апреля.

После этого уберут светящиеся скульптуры в скверах, ледяные фигуры и фотозоны около НОВАТа.

Новогоднюю ёлку разберут с 10 по 12 февраля. Дольше всех провисят гирлянды на деревьях и улицах — их планируют убрать в начале апреля. До этого времени они будут служить дополнительной подсветкой в сезон раннего наступления темноты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что перед новым годом водители начали украшать автомобили ёлочными гирляндами.