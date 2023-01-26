Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Минобороны РФ

Россияне могут получить бронь или отсрочку от военной службы в рамках частичной мобилизации. В материале Сиб.фм публикуем полный перечень оснований для отсрочки.

Что такое бронь от мобилизации?

Под бронью понимается освобождение от мобилизации сотрудников, деятельность которых обеспечивает беспрерывную работу предприятия, организации. Согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», бронь предоставляется на срок до года и продлевается по мере необходимости. Между бронью и обычной отсрочкой есть разница. В отличие от отсрочки, бронь закрепляется не за гражданином, а за его должностью. Также бронь предоставляется по месту работы или учебы, а отсрочка — адресно, по временным причинам. Как только эти факторы исчезают, человек может быть призван на службу.

Критерии для получения брони от мобилизации

Граждане, получившие бронь от мобилизации, переводятся в группу особого воинского учета и получают специальное удостоверение. Для бронирования должен быть соблюден следующий ряд условий:

работа в организации, дающей право на бронь;

для ряда специальностей обязательно наличие диплома о высшем профильном образовании;

оформление по трудовому договору с рабочим днем не менее восьми часов;

выполнение критически важных для организации функций

Кто из граждан может получить бронь?

В соответствии с подписанным главой страны указом, бронь полагается гражданам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и учатся по очной и очно-заочной форме. В том числе студенты:

образовательных и научных организаций по программам среднего профессионального и высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, в том числе, по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки;

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.

духовных образовательных организаций по программам подготовки служителей и религиозного персонала, а также программам среднего профессионального и высшего образования.

Кроме того, бронирование полагается сотрудникам ряда системообразующих отраслей. В частности, это специалисты:

сферы IT-технологий, в задачи которых входит разработка, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатация решений в области IT или обеспечение функционирования информационной инфраструктуры;

российских операторов связи и отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи,федеральных СМИ;

финансовых организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры рынка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что речь идет о сотрудниках банков, отвечающих за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, персонал дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Как оформляется бронь от мобилизации?

Оформлением брони для своих сотрудников занимается работодатель. Со списком организаций, обладающих соответствующими правами, можно ознакомиться через комиссию по бронированию по месту регистрации организации. Этот же орган выдает компании список документов, необходимых для предоставления брони сотрудникам. Сам гражданин лишь должен принести работодателю военный билет. После их заполнения и заверения, сотрудника переводят в группу специального воинского учета.

Сотрудник предприятий IT и связи может самостоятельно подать заявку на бронь от мобилизации через форму на портале Госуслуг. Помимо личных данных, необходимо указать сведения о воинском учете, образовании и работодателе, а также прикрепить к заявке письмо-выписку генерального директора компании с подтверждением указанной информации. Кроме того, выписка должна быть заверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.

Кто из россиян может получить отсрочку от мобилизации?

В соответствии с указаниями Генштаба, отсрочку распространили на отцов трех и более детей в возрасте до 16 лет. То же самое касается отцов трех детей, если один из несовершеннолетних является инвалидом или нуждается в паллиативной помощи. Не подлежат мобилизации также отцы двоих детей, если супруга ждет ребенка на сроке от 22 недель и более. Отсрочку получат отцы-одиночки, если ребенку еще не исполнилось 16 лет, а также россияне, имеющие на попечении родных несовершеннолетних братьев и сестер.

С конца октября частичной мобилизации не подлежат отцы детей инвалидов вне зависимости от числа детей в семье, изменения внесены в директиву Генштаба. Причиной для отсрочки также является уход за тяжелобольными родственниками, если гражданин является единственным их опекуном.

Мобилизация не касается резервистов с категориями здоровья Г и Д. Категорию годности к военной службе и состояние здоровья гражданина определяет медкомиссия в военкомате. Прийти на осмотр можно с медицинскими документами из других учреждений, однако заключение военкомата остается обязательным условием.

Какие изменения касаются частичной мобилизации?

В марте 2023 года в Госдуме могут обсудить законопроект об отсрочках от мобилизации для имеющих ученые степени доктора и кандидата наук.

Законопроектом, внесенным в Госдуму группой депутатов партии «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой, предлагается закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Также предлагается закрепить на уровне федерального закона основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, связанные с получением гражданами высшего и среднего профессионального образования, а также с обучением по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

С принятием закона на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации могут рассчитывать обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на период освоения указанных программ, а также на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после окончания аспирантуры.

Ранее Сиб.фм писал о том, что означает средний уровень реагирования в регионах России. Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации, а также были названы заболевания, с которыми точно не призовут на службу.