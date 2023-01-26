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общество

Пешеходную часть улицы Ленина в Новосибирске откроют для автомобилей 10 февраля

Фото Пешеходную часть улицы Ленина в Новосибирске откроют для автомобилей 10 февраля
Фото Пешеходную часть улицы Ленина в Новосибирске откроют для автомобилей 10 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске улицу Ленина готовят к возобновлению движения автотранспорта.

В Новосибирске пешеходную часть улицы Ленина откроют для движения автотранспорта 10 февраля. Об этом сообщили Сиб.фм в пресс-центре мэрии.

«Демонтаж иллюминации на улице Ленина ведется с 25.01.2023. Проезд для автомобильного транспорта на данном участке будет открыт не позднее 04.00 часов 10.02.2023», — рассказали в муниципалитете.

Иллюминацию с пешеходной части улицы начали убирать 26 января, а завершить демонтаж планируют до 2-3 февраля.

В день открытия движения по Ленина, 10 февраля, также начнётся демонтаж главной городской новогодней ёлки. По плану, её должны разобрать за 3 дня.

В последний день февраля закроют каток на Михайловской набережной и Домик Снежинки.

Все новогодние украшения и иллюминация исчезнут с улиц Новосибирска к началу апреля. Одними из последних будут демонтировать гирлянды на деревьях — они дают дополнительное освещение для прохожих.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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