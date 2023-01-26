Появились подробности гибели мужчины и кошек на пожаре в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Соседка погибшего на пожаре в Новосибирске мужчины намерена судиться с его пожилой матерью.

49-летний мужчина погиб на пожаре в Дзержинском районе Новосибирска утром 26 января. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. В огне задохнулись две кошки из соседней комнаты, судьба еще восьми животных пока не известна.





Журналист Сиб.фм побывал на месте трагедии.

Пожар в квартире, рассчитанной на двух хозяев, начался в 5:30 утра 26 января. Соседки погибшего 49-летнего Романа дома не было.





«Я на работе находилась, мне позвонили и рассказали, что случилось», — объяснила женщина, представившаяся Ольгой.

Сама себя она называет зоозащитницей. Ольга подбирает на улице и в подвалах бездомных кошек, лечит, стерилизует, ищет новых хозяев. Однако пристроить животных удается не всегда, поэтому свою небольшую комнату сибирячка делит с 23 (!) кошками.





«Две точно погибли, трупы нашли... Где еще 8 кошек, неизвестно», — сетует женщина. Она заявила, что намерена судиться с матерью задохнувшегося соседа.

"Воспитала урода, пусть за него и платит нам всем", — эмоционально отреагировала Ольга.

Зоозащитница и остальные соседи утверждают, что погибший мужчина вел асоциальный образ жизни. По их словам, он употреблял наркотики, нигде не работал и ... имел страсть к мусору.





«Собирал мешки на помойках и тащил домой», — сказали соседи.

Сейчас жильцы дома на улице Промкирпичной занимаются устранением последствий пожара – помогают навести порядок в квартире женщины и вывезти сгоревшие вещи.

Точные причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.

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