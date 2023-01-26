Психолог объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками

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По словам психолога Алисы Метелиной, звездные холостяки влюбляются в конкретный образ, а после его падения, они разочаровываются в партнерше и решают оставить ее.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками. Эксперт проанализировала отношения Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Павла Дурова, Димы Билана и Сергея Бурунова.

По ее словам, они влюбляются в каких-то женщин и наделяют их качествами, которых у них нет. А после падения образа своего кумира, разочаровываются в партнерше и оставляют её, пишет Pravda.Ru.

«Это длиться час, день, неделя, месяц, может быть, год, но вряд ли больше. Потому что той женщины, которую они считают достойной себя или которая сможет удовлетворить их потребности отвечать их запросам не существует», — объяснила Метелина.

Напомним, певица Вика Цыганова жестко высказалась о сбежавшем Максе Барских.