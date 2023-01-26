Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Психолог объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками

Фото Психолог объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками
Фото Психолог объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками

Freepik, authors: Tom Merton

По словам психолога Алисы Метелиной, звездные холостяки влюбляются в конкретный образ, а после его падения, они разочаровываются в партнерше и решают оставить ее.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина объяснила, почему некоторые артисты предпочитают быть холостяками. Эксперт проанализировала отношения Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Павла Дурова, Димы Билана и Сергея Бурунова.

По ее словам, они влюбляются в каких-то женщин и наделяют их качествами, которых у них нет. А после падения образа своего кумира, разочаровываются в партнерше и оставляют её, пишет Pravda.Ru.

«Это длиться час, день, неделя, месяц, может быть, год, но вряд ли больше. Потому что той женщины, которую они считают достойной себя или которая сможет удовлетворить их потребности отвечать их запросам не существует», — объяснила Метелина.

Напомним, певица Вика Цыганова жестко высказалась о сбежавшем Максе Барских.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

мужчины
шоу-бизнес
Холостяк
отношения
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24865
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
22060
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17320
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15080
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
13105
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
11649
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
8860
Решение принято: уже с 1 февраля 2023 пенсионеров ждет рекордная прибавка к выплатам