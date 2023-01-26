S7 запустила регулярные рейсы из Новосибирска в Певек

Фото: Kseniia Ilinykh / unsplash.com
Авиакомпания S7 запустила регулярные полеты из Новосибирска в Певек Чукотского автономного округа.
Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила о запуске регулярных рейсов из Новосибирска в самый северный город России Певек в Чукотском автономном округе.
Первый полет запланирован на 26 января в 02:05, рейс займет около шести часов.
Рейсы будут доступны каждый четверг на лайнерах Airbus A320neo, вместительностью в 164 пассажира.
Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New.
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