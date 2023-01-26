Соцопрос: 80% сибиряков готовы отправиться в автопутешествие по России в 2023 году

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По результатам опроса* «Открытие Авто», две трети сибиряков путешествовали в 2022 году на автомобиле, преимущественно по России. Большая часть (75%) уложились в бюджет до 50 тыс. рублей в поездке. При этом, несмотря на указанные проблемы внутреннего туризма (высокие цены, не повсеместно развитая инфраструктура и вопросы к сервису), 80% опрошенных готовы повторить свое путешествие снова и в этом году.

64% сибиряков совершили в 2022 году автопутешествие (37% — по своему региону, 25% — в другие регионы, а 2% — за границу). Реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте старше 56 лет (всего 58%), а чаще всего — в возрасте 18 до 40 лет (71-72%). В большей степени готовы к автотуризму женщины (68% отправившихся в отпуск на автомобиле), чем мужчины (62%).

90% из тех, кто путешествовал на автомобиле в 2022 году, делали это на личном авто, 5% — на автомобиле друзей, 4% арендовали машину, а 1% прокатились автостопом.

Большинство опрошенных автовладельцев (80%) отправились в путешествие с семьей, 11% — с друзьями, а 9% решили «порулить» в одиночку. Женщины чаще предпочитают поездки с семьей (84% женщин против 72% мужчин), мужчины в большей степени готовы к путешествиям без попутчиков (14% мужской против 4% женской аудитории). В поездки с друзьями ожидаемо чаще ездят респонденты в возрасте 18-25 лет (19%).

Почти половина респондентов (45%) потратили в поездке до 25 тыс. рублей, еще треть (30%) — от 25 тыс. до 50 тыс., 12% — от 51 тыс. до 75 тыс., 12% — от 76 тыс. до 100 тыс., 1% — от 101 тыс. до 150 тыс. и 1% — более 150 тыс. рублей.

В качестве основных статей бюджета в автопутешествии респонденты назвали топливо и обслуживание машины (71%), питание (57%), жилье (50%), культурную программу (17%), платные трассы (3%) и страховые полисы (4%). Питание стало главной статьей в расходах у сибиряков (57%), петербуржцев и дальневосточников (56%), а оплата жилья — у москвичей (52%) и жителей Южного федерального округа (53%). Ощутимо больше на культурную программу тратились на отдыхе женщины по сравнению с мужчинами (24% против 15%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, опрошенные отметили: низкое качество мобильной связи (47%), несоответствие цены и качества услуг (38%), невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (23%), малое количество заправок (14%), низкий уровень самих гостиниц (12%), отсутствие культуры вождения в других регионах (12%) и отсутствие в нужном количестве придорожных кафе (7%).

По мнению большинства жителей Сибири (78%), главная проблема внутреннего туризма — это прежде всего высокие цены. 41% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом. Треть (31%) отметили неравномерное развитие туризма в стране и низкий уровень сервиса в гостиницах и ресторанах, а также недостаточное продвижение интересных туристических мест (17%).

Несмотря на это, 80% респондентов отметили, что отправятся в автомобильное путешествие снова.

*Опрос проводился 11-18 января 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.