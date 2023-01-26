В Кировском районе Новосибирска открыты продажи квартир второй очереди - стоимость жилья от 3 млн

Квартал «Цветной бульвар» строится высокими темпами

В июле 2022 года строительная компания «Акация» — дочерний бренд ГК «Расцветай» — представила рынку семейный квартал в Кировском районе «Цветной бульвар». Строительство квартала идет быстрыми темпами. Сейчас возведен каркас и полным ходом идут внутренние отделочные работы первой очереди.

Стоимость жилья во второй очереди квартала «Цветной бульвар» от 3 млн. В ассортиментной линейке представлены как компактные однокомнатные, так и просторные трехкомнатные квартиры.

Жилье в квартале «Цветной бульвар» сдается с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Цветной бульвар» расположен в Кировском районе, в 10-минутах езды от торгово-развлекательного центра «МЕГА».

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом — желание любых родителей. Новоселам будет из чего выбрать. Пять детских садов, семь школ, Сибирская гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — гипермаркет «Лента», Metro Cash & Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шоппинг.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья — ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходит 12 маршрутов общественного транспорта.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» — окружение зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

До февраля квартиры в квартале «Цветной бульвар» можно приобрести по программе ипотека с субсидированной ставкой от 3%*. Ежемесячный платеж будет максимально комфортным: 15 500 рублей за однокомнатную квартиру.

Застройщик: ООО СЗ «Вербена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: Сбер; Банк ВТБ (ПАО); АО Альфа-Банк, банк ДОМ.РФ и др.

*Ставка от 3% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой» и «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.