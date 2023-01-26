В Новосибирске демонтаж главной елки у НОВАТа начнется 10 февраля

Фото Сиб.фм

Администрация Новосибирска назвала сроки демонтажа новогодней ёлки с площади Ленина.

В четверг, 26 января, в Новосибирске начался демонтаж новогодних украшений. Как сообщили Сиб.фм в пресс-центре мэрии, главную городскую ёлку Новосибирска планируют демонтировать 10-12 февраля.

С 26 января начнут демонтировать световой потолок на пешеходной части улицы Ленина — по планам, его уберут полностью до 2-3 февраля.

«С 1 февраля в Театральном сквере демонтируют фотозоны, ледовые скульптуры, уберут ели и световые элементы. С 3 февраля в Первомайском сквере снимут с деревьев крупные снежинки и игрушки. Главную городскую ёлку планируют демонтировать с 10 по 12 февраля. Остальная иллюминация в сквере будет демонтирована до конца марта – начала апреля», — сообщили в администрации на запрос Сиб.фм.

Все работы по удалению новогодних украшений и иллюминации закончатся к началу апреля. В числе последних из города будут убирать гирлянды — они служат дополнительными источниками освещения.

Самый длинный каток на Михайловской набережной закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран.

Горки, катки и лыжни постараются не убирать как можно дольше, если позволят погодные условия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец простоял 2 часа в очереди на каток на Михайловской набережной и заболел. Также посетители пожаловались, что в прокате не было коньков их размера, а с крыши капала вода.