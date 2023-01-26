В Новосибирске девушка пожаловалась на видеосъёмку во время занятий джампингом

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Тренеры снимают на видео девушек на занятиях джампингом в Новосибирске.

В Новосибирске посетительница секции джампинга оставила недовольный отзыв на сайте Flamp. По словам девушки, тренеры снимают их занятия на видео.

Девушка написала, что тренеры не следят за техникой исполнения прыжков, но вместо этого снимают занятия на видео. Как считает автор отзыва, это значит, что потом запись могут опубликовать в соцсетях без разрешения участниц занятия.

«Тренеры постоянно снимают на видео девочек, мнения никто НЕ спрашивает, очень неприятно», — отметила участница секции.

Кроме того, девушку смутили стеклянные стены по обе стороны от пространства для занятий — из-за открытого пространства у неё появилось ощущение, что на девушек смотрят «как на обезьянок в клетке».

Ранее клиентка фитнес-клуба в Новосибирске обвинила тренера в принуждении к телесному контакту. По словам девушки, мужчина настойчиво предлагал ей парное занятие на мышцы пресса, подразумевающее телесный контакт. Выполнять упражнение в одиночку он её не позволил.