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общество

В Новосибирске «Добродомик» объявил сбор на похороны подопечной

Фото В Новосибирске «Добродомик» объявил сбор на похороны подопечной
Фото В Новосибирске «Добродомик» объявил сбор на похороны подопечной

Фото: «Добродомик»

В Новосибирске скончалась подопечная проекта «Добродомик», член союза художников России.

В Новосибирске после продолжительной болезни скончалась член союза художников России, которая находилась на попечении общественной организации «Добродомик». Об этом сообщили на странице проекта в соцсетях.

«Самое тяжёлое в нашей ежедневной работе во благо — это хоронить наших подопечных... Сегодня на тот, неизвестный нам свет, ушла Ольга Николаевна, которая являлась членом союза художников России и так же была на попечении #Добродомик Новосибирск! Душевный, заботливый и такой добрый человек, всегда заряжал нас эмоциями любви и рисовала картины в подарок нашему проекту. Вместе мы старались помочь преодолеть болезнь, устроили в пансионат и оплатили необходимое лечение, но к сожалению, жизнь распорядилась иначе...», — сообщили в организации.

«Добродомик» также сообщил, что взял организацию похорон на себя, так как родственников у художницы не осталось. Фонд объявил благотворительный сбор, на данный момент удалось собрать почти 8 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске 1 октября открылся "Добродомик" с бесплатными обедами для пенсионеров.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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