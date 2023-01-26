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В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров

Фото В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров
Фото В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров

Фото: Freepik, authors: Diy13

10 мошенников, организовавших сеть кол-центров для обмана граждан задержали в Санкт Петербурге и Новосибирске.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска 10 участников организованной преступной группы, подозревающихся в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов.

В период с февраля по август 2022 года петербуржец руководил сетью кол-центров на территории Новосибирска, сотрудники которых звонили гражданам, представлялись работниками несуществующих банков и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. После под различными предлогами, например, в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки требовали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь. В девяти регионах России установлено 57 жертв мошенников.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по семи адресам полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, – в Новосибирске», — рассказала Ирина Волк.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания задержанных изъяты банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», —добавила Ирина Волк.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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