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В Новосибирске на голову женщине упал дорожный знак

Фото В Новосибирске на голову женщине упал дорожный знак
Фото В Новосибирске на голову женщине упал дорожный знак

Фото: Pixabay.com

Жительница Новосибирска рассказала об упавшем на неё дорожном знаке «Пешеходный переход».

В Новосибирске женщине на голову упал дорожный знак «Пешеходный переход». Об этом сибирячка рассказала в сообществе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонакте» Инцидент произошел вечером 24 января на перекрестке улиц Лазурной и Волочаевской.

«Удар был очень сильный по голове. Он видимо вообще не был закреплён нормально. Мальчики шли со школы, подбежали, спросили как я себя чувствую, убрали знак на сугроб», — рассказала сибирячка.

Женщина в тот день шла на родительское собрание к ребёнку. Затем супруг отвёз её в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Сибирячка в соцсетях ищет очевидцев происшествия или записи с регистраторов автомобилей, на которые мог попасть инцидент.

Напомним, ранее в Новосибирске глыба льда упала на автомобиль женщины с ребенком.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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