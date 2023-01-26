В Новосибирске неадекватная женщина устроила танцы в торговом центре

Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ
В Новосибирске наркоманка не хотела уходить из торгового центра и устроила танцы.
В среда, 25 января, поздно вечером на пульт Агентству Безопасности "ГВАРДИЯ" поступил сигнал о неадекватной женщины в торговом центре в Дзержинском районе.
Персонал ТЦ пояснил сотрудникам охраны, что неадекватная посетительница не хочет уходить с магазина. Предположительно, она была в наркотическом опьянении.
Прибывшие сотрудники увидели странную картину. Девушка сняла верхнюю одежду, села на выходе из супермаркета и вытряхнула на пол содержимое своей сумки. Охранники попытались помочь ей и вывести её на улицу, но девушка устроила истерику, корчила рожи и проявляла агрессию. До этого, очевидцы сообщили, что она танцевала. Это они сняли на видео.
Гвардейцам пришлось вызвать скорую помощь и ловить женщину. В итоге женщину увезли в больницу.
Как ранее писал Сиб.фм, 31-летний мужчина вынес из магазина интимных товаров пакет с продукцией на 38 тысяч рублей: следствие утверждает, что он находился под действием наркотиков.
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