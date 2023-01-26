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В Новосибирске показали один из самых необычных памятников на кладбище

Фото В Новосибирске показали один из самых необычных памятников на кладбище
Фото В Новосибирске показали один из самых необычных памятников на кладбище

Фото: Japan Cat / 2ГИС

Стало известно, кому принадлежит самый необычный памятник в Новосибирске.

Один из самых необычных и масштабных памятников на кладбищах Новосибирска — композиция из передней части автомобиля «Мерседес» и скульптуры человека.

Могила принадлежит бизнесмену и криминальному дельцу Борису Чубарову. По информации fb.ru, он получил прозвище Боря-Газировка, так как начал зарабатывать на продаже газированной воды. Позже в его доходы входили городские игровые автоматы и ресторанно-гостиничный бизнес.

Дата смерти Чубарова — 13 июня 2004 года. Он умер в возрасте 57 лет, за полмесяца до дня рождения (2 июля 1946 года). По неофициальным данным, причина смерти Чубарова — цирроз печени. По слухам, памятник установил его сын, который унаследовал бизнес отца.

Масштабная скульптура изображает человека со сдвинутым набок галстуком, а также выезжающий из камня «Мерседес» — по всей видимости, это была любимая марка автомобилей покойного.

Ранее Сиб.фм рассказывал о календаре для туристов, на котором отмечены 20 памятников конструктивизма.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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