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В Новосибирске построят многоэтажные дома в Тихом центре

Фото В Новосибирске построят многоэтажные дома в Тихом центре
Фото В Новосибирске построят многоэтажные дома в Тихом центре

Фото: Pixabay.com

Тихий центр Новосибирска планируют застроить многоэтажным жильём.

В Новосибирске планируют застроить Тихий центр многоэтажными жилыми домами. Соответствующий проект рассматривают в ходе общественных обсуждений. Такое постановление подписал заместитель мэра Олег Клемашов. Обсуждения проекта пройдут на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» с 26 января по 22 февраля.

В документе сказано, что застройку могут произвести на территориях, где расположены магазин «Универсам» и гостиница «Центральная». Планируется строительство девятиэтажных домов площадью до 70 тысяч квадратных метров, однако в объёмы капитального строительства могут достигать и 30 этажей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция в Новосибирске не стала возбуждать уголовное дело после голосования о застройке микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске. В июне 2022 года жителям представили планы по застройке бывшего лагеря и некоторых дворов по улице Экваторная. За или против проекта можно было проголосовать на сайте Госуслуги, но по мнению сибиряков, голосование прошло с нарушениями: никто из жильцов не смог получить к нему доступ. Мэрия Новосибирска также не согласовала митинг против застройки якобы из-за угрозы COVID-19.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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