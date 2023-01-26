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В Новосибирске родители пожаловались на извращенца у школы

Фото В Новосибирске родители пожаловались на извращенца у школы
Фото В Новосибирске родители пожаловались на извращенца у школы

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Родители новосибирских школьников заявили об онанирующем мужчине недалеко от школы.

В Новосибирске родители детей из школы №203 в Калининском районе заметили мужчину, который наблюдает за учениками и онанирует. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

Родители в чатах сообщили, что неизвестного человека видели несколько раз возле школы, а также на улицах Столетова и Гребенщикова.

Родители школьников планируют обратиться в полицию, а также просят встречать детей после занятий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что осенью жители Новосибирска заметили извращенца, который наблюдал за детьми на детской площадке, занимаясь онанизмом. По жалобе жильцов микрорайона «Родники» извращенец был задержан.

Напомним, утром 26 августа жители Новосибирска заметили маструбирующего мужчину на велосипеде в Первомайском сквере.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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