В Новосибирске задержали мать погибших на пожаре детей

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В Новосибирске задержали мать двоих детей, погибших при пожаре после ухода няни из дома.

В четверг, 26 января, задержали мать двоих детей, которые погибли в страшном пожаре 20 декабря 2022 года. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

По данным ведомства, Ксения К. подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

"24-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, до этого на нее возбуждали уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), но меру пресечения не избирали. Сама же Ксения назвала уголовное дело "слухами".

Как ранее писал Сиб.фм, в день трагедии детей одних оставила 19-летняя няня - она ушла на ресницы. На неё тоже возбудили уголовное дело и задержали.

Мать погибших детей в день трагедии опубликовала прощальный пост.