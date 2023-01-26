В Новосибирской области осудили экс-главу Линёво Якова Ландайса

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В Новосибирской области суд вынес приговор бывшему главе поселка Линёво Якову Ландайсу по делу о превышении полномочий.

Экс-глава рабочего поселка Линёво Яков Ландайс признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Об этом 26 января сообщает пресс-служа Управления Судебного департамента.

Согласно материалам дела, работая главой Линёво Искитимского района, Ландайс ввёл в эксплуатацию объект капитального строительства. При этом не была проведена необходимая экспертиза.

Чиновник подписал платежные документы, на основании которых строительная фирма получила почти 9 миллионов рублей. Средства были перечислены со счета администрации Линёво.

Суд приговорил Ландайса к 3 годам лишения свободы условно, в испытательным сроком на 4 года.

Также с экс-главы взыскано 8 986 530 рублей.