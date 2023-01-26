В Новосибирской области отчитались о ремонте дорог в 2022 году

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В новосибирской области за год отремонтировали 480 километров дорог.

За 2022 год в Новосибирской области полностью освоили бюджет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Так, за год в регионе починили 7 мостов и 480 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

«В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2022 год в нормативное состояние приведено 7 мостовых сооружений и 480 километров автодорог», — сообщает пресс-служба правительства.

При этом заложенный на БКД бюджет освоен на 98,9%: 15,4 миллиарда рублей из 15,56 миллиарда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году отремонтируют 40 км трассы на Казахстан.