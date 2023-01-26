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экономика

В Новосибирской области в 2022 году реализовано рекордное количество инициатив по нацпроектам

Фото В Новосибирской области в 2022 году реализовано рекордное количество инициатив по нацпроектам
Фото В Новосибирской области в 2022 году реализовано рекордное количество инициатив по нацпроектам

Фото nso.ru

Результатом реализации нацпроектов стали строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и ФАПов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий, восстановление лесов и очистка водоемов, подключение социальных объектов к широкополосному интернету и другие. Объем финансирования нацпроектов в Новосибирской области планируется увеличить.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о ходе проведения проектов и их финансовом исполнении за 2022 год на сессии регионального Заксобрания. «На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году было направлено 54,23 млрд рублей, из которых 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета, 23,8 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области», – сообщил министр.

Новосибирская область является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. С начала реализации нацпроектов в регионе объем финансирования вырос на 82%.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию нацпроектов в 2022 году. «Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году», – отметил он.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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