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Вторичная ипотека ухудшает ситуацию на рынке новостроек Новосибирска

Фото Вторичная ипотека ухудшает ситуацию на рынке новостроек Новосибирска
Фото Вторичная ипотека ухудшает ситуацию на рынке новостроек Новосибирска

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев поделился мнением о потенциальном влиянии вторичной ипотеки на рынок новостроек Новосибирска.

На сайте газеты «Известия» появилась информация о продаже вторичного жилья с сохранением процентов по ипотеке от продавца. На данный момент эту программу тестирует Сбербанк.

«Отличная новость для покупателей и спекулянтов. Если брать средневзвешенную ставку на вторичном рынке, то с марта 2020 года по ноябрь 2021года она была ниже 9%. С учётом разницы цен на первичном и вторичном рынке и стандартной ставки по льготной ипотеке ежемесячный платеж при покупке новостройки будет существенно выше», — прокомментировал Николаев.

Аналитику не совсем ясна ситуация с инвестиционными квартирами (в таких платят по льготным программам 2020 года по ставке ниже 6%). По мнению специалиста, разрешение инвесторам продавать квартиры в новых сданных домах на условиях льготной ипотеки до марта 2022 года, приведет к тому, что рынок новостроек Новосибирска встанет на 6-9 месяцев.

Вторичная ипотека облегчит и реализацию залоговых квартир, банкам будет проще договориться с проблемными заёмщиками.

Аналитик считает, что такой ход выгоден всем, кроме застройщиков и в конечном счете окажет негативное влияние на рынок недвижимости. Можно ожидать и обратного эффекта — деньги от реализации квартир перейдут в рынок новостроек, но это будут единичные сделки.

«В ситуации, когда предложение на рынке новостроек Новосибирска на 35-40% превышает спрос вторичная ипотека сильно осложнит жизнь застройщикам», — резюмировал Николаев.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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недвижимость
ипотека
новостройки
аналитика рынка
вторичный рынок жилья
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