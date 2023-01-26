Взгляд смерти. Медсестра хосписа рассказала, как выглядят люди перед смертью

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Медики, которым по долгу службы приходится бывать рядом с умирающими людьми, утверждают, что у в последние минуты жизни взгляд умирающего меняется. Они прозвали это особенное выражение глаз «взглядом смерти».
Когда человек встаёт на дорогу смерти, его облик резко меняется. Медики выделяют пять таких внешних признаков:
· лицо сильно бледнеет (бывает синюшный или желтоватый оттенок);
· взгляд стеклянный или затуманенный;
· ногти приобретают синий цвет из-за плохой циркуляции крови и снижения сердечного ритма;
· кожа становится натянутой из-за отеков;
· тело покрывается пятнами.
Такая реакция человеческого организма считается нормальной. Она вызвана замедлением работы главных органов перед финалом жизни.
В современной медицине работают специалисты, которые оказывают психологическую поддержку умирающему и его родным, чтобы семья легче пережила трагедию. Их называют дуолами. От них и от работников хосписов можно услышать рассказы о признаках приближающейся смерти у пациентов, ведь только они сопровождали не одного подопечного на смертном одре.
Феномен с необычным названием возникает, когда умирающий, который был без сознания, внезапно просыпается. Иногда он садится, смотрит на окружающих или даже разговаривает с родственниками. Такое поведение часто шокирует, но для семьи это возможность в последний раз увидеть родного человека в нормальном состоянии, рассказала в своём блоге в соцсети медсестра хосписа Джули Макфадден.
По её рассказам, выглядит это со стороны даже красиво. Чаще всего умирающие люди пристально смотрят в точку с легкой улыбкой на лице, а иногда даже ведут разговоры с кем-то воображаемым. Они словно находятся «не здесь», смотрят сквозь окружающих или в угол комнаты, или в потолок.
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