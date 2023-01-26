Взгляд смерти. Медсестра хосписа рассказала, как выглядят люди перед смертью

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Медики, которым по долгу службы приходится бывать рядом с умирающими людьми, утверждают, что у в последние минуты жизни взгляд умирающего меняется. Они прозвали это особенное выражение глаз «взглядом смерти».

Признаки скорой кончины

Когда человек встаёт на дорогу смерти, его облик резко меняется. Медики выделяют пять таких внешних признаков:

· лицо сильно бледнеет (бывает синюшный или желтоватый оттенок);

· взгляд стеклянный или затуманенный;

· ногти приобретают синий цвет из-за плохой циркуляции крови и снижения сердечного ритма;

· кожа становится натянутой из-за отеков;

· тело покрывается пятнами.

Такая реакция человеческого организма считается нормальной. Она вызвана замедлением работы главных органов перед финалом жизни.

Профессиональные свидетели смерти

В современной медицине работают специалисты, которые оказывают психологическую поддержку умирающему и его родным, чтобы семья легче пережила трагедию. Их называют дуолами. От них и от работников хосписов можно услышать рассказы о признаках приближающейся смерти у пациентов, ведь только они сопровождали не одного подопечного на смертном одре.

Момент Лазаря

Феномен с необычным названием возникает, когда умирающий, который был без сознания, внезапно просыпается. Иногда он садится, смотрит на окружающих или даже разговаривает с родственниками. Такое поведение часто шокирует, но для семьи это возможность в последний раз увидеть родного человека в нормальном состоянии, рассказала в своём блоге в соцсети медсестра хосписа Джули Макфадден.

По её рассказам, выглядит это со стороны даже красиво. Чаще всего умирающие люди пристально смотрят в точку с легкой улыбкой на лице, а иногда даже ведут разговоры с кем-то воображаемым. Они словно находятся «не здесь», смотрят сквозь окружающих или в угол комнаты, или в потолок.