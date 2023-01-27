Вор-рецидивист из Новосибирска лишился обеих ног из-за гангрены

Фото: Алексей Лукоянов / "АиФ-Новосибирск"

В Новосибирске бывший зэк рассказал, как потерял обе ноги.

53-летний житель Новосибирска Алексей Латушкин вырос без воспитания родителей, 4 раза отсидел тюремное заключение за грабежи, жил на улице и за 5 лет лишился обеих ног. Сейчас он живет в приюте «Дом Милосердия». О своей жизни он рассказал журналисту «АиФ-Новосибирск».

Мать Алексея умерла, когда ему было 10 лет, в 1980 году. Отец сына не воспитывал и жил отдельно. Мальчик занимался самообразованием, увлекался технической литературой — но оступился и в 14 лет ограбил магазин.

«Тогда было принято воровать у государства. В 1994-м меня осудили первый раз, отсидел в ИК-2 на Клещихе. Освободился, два-три месяца походил на свободе и опять поехал домой, в тюрьму. Так и жил между сроками», — вспоминает бывший преступник.

В дальнейшем Алексею Латушкину приходилось выбирать не техникум, университет или работу на предприятии, а очередную татуировку — окрашивать своё тело в синий цвет он начал после 20 лет.

«Загорать нам не разрешали, а лучше ходить синим, чем белым. Со мной начинающий мастер сидел, он на мне тренировался и всего "посинил"», — рассказывает бывший зэк.

Одна из татуировок, имеющая значение для других заключённых — набитый на груди орден. По словам Алексея, его наносят за несоблюдение режима. Он эту татуировку «набил по малолетке».

После очередной кражи Алексей договорился на службу в строительном батальоне в армии. Но после дембеля он вновь воровал, жил на улице и в «блатных хатах» и вновь садился в тюрьму.

«Меня с правой ноги начали кромсать»

После 2011 года криминальная жизнь прервалась из-за заболевания ног. После длительной прогулки на морозе в состоянии опьянения Алексей получил обморожение ног. Начала развиваться гангрена, из-за которой врачи постепенно отрезали части ног: пальцы, основание стопы, пятку.

В 2016 году обе ноги Алексея потеряли чувствительность и почернели ниже голеностопа. Томография показала, что сосуды не работают — оставалась только полная ампутация, пока заражение не поразило д=здоровые части ног.

Операцию провели в больнице посёлка Кольцово.

Хирург предложил протезы, но предупредил, что даже небольшая рана не заживёт, и гангрена может распространиться выше, до бедра. Алексею такой вариант не понравился: он выбрал ампутацию до колена, а вместо протезов освоил инвалидную коляску. Её он в шутку называет своим автомобилем.

Новый этап жизни начался, когда бездомного приютил «Дом Милосердия». По словам Алексея, в этом месте он впервые увидел нормальную жизнь — бросил привычку выпивать, начал хорошо питаться и осваивать современные технологии.

Бывший зэк общается по интернету с родственниками из России и Казахстана, но отказывается переезжать к ним.

«"Никуда я не поеду, зачем я вам нужен такой?" Я здесь живу, у меня полная чаша», — говорит Алексей.

Единственное, чего он опасается — что приют закроют, и помогает заведению всеми силами.

Сотрудники «Дома Милосердия» рассказали журналисту «АиФ-Новосибирск», что Алексей помогает ремонтировать электронику и технику и учится делать сайты — технический интерес из молодости возобновился в новых реалиях.

Поддержать самого Алексея и «Дом Милосердия» можно, обратившись в личные сообщения группы приюта Вконтакте.