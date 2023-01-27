Эксперт спрогнозировал будущее Украины после завершения спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Эксперт Дмитрий Солонников считает, что около 5 областей Украины отойдут к Польше.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников спрогнозировал будущее Украины после завершения спецоперации. По его мнению, примерно 4-5 областей Украины могут отойти к Польше, пишет Pravda.Ru.

Как отмечает эксперт, в каждой вновь освобождённой области нужно провести референдум о присоединении к России.

«Если будет некая власть на Украине, которая подпишет с Россией договор и признает референдумы на освобождённых территориях, то этот международный шаг станет основанием для того, чтобы вхождение новых территорий в состав РФ признало мировое сообщество» , — считает Солонников.

Он также добавил, что полная изоляция в отношениях с Западом и переформатирование связей на Восток может положительно сказаться на экономике России.

Напомним, политолог Сивков назвал дату полного разгрома СВО российскими военными.