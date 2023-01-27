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Эксперт заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО

Фото Эксперт заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО
Фото Эксперт заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО

Фото: Минобороны РФ

По мнению эксперта Михаила Александрова, изменение статуса спецоперации на военный конфликт несёт ядерную угрозу для НАТО.

Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО. По его мнению, изменение статуса спецоперации на военный конфликт несёт ядерную угрозу для НАТО, пишет Pravda.Ru.

«Если взять региональный военный конфликт, где уже существует угроза существования России как государства, вот это должно вдохновить наш народ на борьбу с этой агрессией», — высказался политолог.

Александров отметил, что от изменения статуса не зависит введение военного положения в стране, но «военный конфликт», даст право применить тактическое ядерное оружие.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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