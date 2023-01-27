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Финансовые эксперты провели анализ эффективности гарантийного бизнеса

Фото Финансовые эксперты провели анализ эффективности гарантийного бизнеса
Фото Финансовые эксперты провели анализ эффективности гарантийного бизнеса

Фото freepik.com

В рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставляет банковские гарантии и спецчета для участия в гостендерах. Подробнее о финансовых инструментах рассказал представитель банка на семинаре, посвященном теме закрытых электронных закупок.

Начальник отдела поддержки клиентов МСП Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Сергей Хотлубей выступил на экспертном семинаре «Закрытые электронные закупки: нововведения и перспективы развития», организованный по инициативе онлайн-площадки АСТ ГОЗ. Это единственная электронная торговая площадка, отобранная правительством РФ для проведения закупок для гособоронзаказа и торгов закрытого типа по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В ходе мероприятия участники обсудили анализ реальных кейсов, обзор и примеры из практики закрытых закупок.

По словам эксперта, первый продукт, в котором нуждаются малые и средние компании, претендующие на заключение госконтрактов — банковская гарантия на участие в тендере. С этой целью был запущен сервис «Экспресс-гарантии» для МСП, который помогает рассмотреть заявку максимально оперативно — за один рабочий день. При этом для получения гарантии не требуется поручительство, залог или открытие расчетного счета. Также нет необходимости посещать офис банка — гарантия предоставляется в электронном виде с цифровой подписью.

«Экспресс-гарантия» выдает три вида гарантий: на обеспечение заявки в открытом аукционе (конкурсе), исполнение обязательств по договору, а также на обеспечение возврата аванса по заключенному контракту в соответствии с положением федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и № 275-ФЗ. Сумма гарантии — до 10 млн рублей (в скором времени ее размер будет увеличен до 30 млн рублей), срок гарантии — до 1125 дней.

Также обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде собственных денежных средств — «залога».

Как сообщает представитель банка, в рамках процедуры поставщик открывает спецсчет для участия в электронных торгах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ. Банк начисляет проценты на остаток средств на спецсчете закупщика в период их блокирования в целях обеспечения заявки для участия в тендере. Таким образом, потенциальный исполнитель контракта получает дополнительный доход. При этом, подключая специальную тарифную программу, открытие и ведение спецсчета будет бесплатным.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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