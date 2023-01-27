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общество

Главный синоптик Новосибирска назвала самый холодный день в истории города

Фото Главный синоптик Новосибирска назвала самый холодный день в истории города
Фото Главный синоптик Новосибирска назвала самый холодный день в истории города

Фото: группа «АСТ-54»

Синоптик Лапчик назвала самый холодный день в истории Новосибирска.

Морозы, с которыми сталкиваются жители Новосибирска сейчас — далеко не худшее, что видел город. Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала «АиФ-Новосибирск», какие самые экстремальные температуры зимой были в столице Сибири.

За всю историю метеонаблюдений абсолютный минимум зарегистрировали еще до смены названия города. 9 января 1915 года в дореволюционном Новониколаевске станция метеонаблюдения показала -51,1 градуса. Для сравнения, самый холодный день в 2023 году в Новосибирске — 12 января с температурой -36,3 градуса.

Самая высокая температура в зимний сезон (в Сибири он начинается с ноября) была в 2020 году: +11,9 градуса в ноябре. Если брать календарную зиму, то самый тёплый день был 4 декабря 1948 года с показателем термометра +6,6 градуса.

В зимний сезон 2022/2023 самый тёплый день был 2 ноября 2022 года: +5,4 градуса.

Ранее Анна Лапчик объяснила, почему бытовые термометры часто показывают заниженную температуру: дело в том, что их неправильно устанавливают.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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