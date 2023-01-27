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экономика

Клиенты банков стали чаще открывать вклады и накопительные счета онлайн

Фото Клиенты банков стали чаще открывать вклады и накопительные счета онлайн
Фото Клиенты банков стали чаще открывать вклады и накопительные счета онлайн

Фото freepik.com

В конце 2022 года розничные клиенты ВТБ открыли онлайн 81% депозитов и накопительных счетов. При этом в декабре на дистанционные каналы пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

По данным экспертов, в декабре через мобильное приложение розничные клиенты открывали 78% вкладов – на 12 п.п. больше, чем в январе. По накопительным счетам доля онлайн-открытий составила 87%. К декабрю средний размер классических сберегательных продуктов, размещаемых в мобильном приложении, сравнялся со «средним чеком» в отделениях банков (в январе средняя сумма сберегательного продукта в офисе была в полтора раза больше, чем онлайн). К концу года он составил порядка 750 тыс. рублей независимо от канала размещения.

«В прошлом году мы зафиксировали перелом в сберегательном поведении розничных клиентов. Если раньше онлайн размещались сравнительно небольшие суммы, а крупные вклады и накопительные счета открывались наличными в отделениях банка, то к концу года офлайн и онлайн-депозиты сравнялись по среднему чеку. Это свидетельствует о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В целом в 2022 году клиенты банка, несмотря на санкции, стали активнее прибегать к дистанционным каналам. Доля пользователей мобильным приложением превысила 76%, а их число выросло на 1,3 млн человек – до 12,7 млн. На конец года онлайн оформлялось почти половина розничных продуктов банка – в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений, на втором месте – потребительские кредиты. В декабре банк внедрил новый сервис, который позволяет не только оформить продукт банка, но и стать его клиентом полностью удаленно – менеджер назначит встречу в удобном для клиента месте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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